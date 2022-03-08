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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlanırken, Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Haberler

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