Galatasaray, Bakü'ye gitti Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye gitti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat Bakü'ye hareket eden Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.30'da yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak.Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Kaynak: DHA