- Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı

İSTANBUL - Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir."

Kaynak: İHA