Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK maçı ATV'de değil mi? ATV'de maç yok mu? Maç hangi kanalda yayınlanacak? A Spor'da mı yayınlanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?