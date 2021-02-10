Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK maçı ATV'de değil mi? ATV'de maç yok mu? Maç hangi kanalda yayınlanacak? A Spor'da mı yayınlanıyor?
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Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK maçı ATV'de değil mi? ATV'de maç yok mu? Maç hangi kanalda yayınlanacak? A Spor'da mı yayınlanıyor?

10.02.2021 20:28 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:32
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK maçı ATV'de değil mi? ATV'de maç yok mu? Maç hangi kanalda yayınlanacak? A Spor'da mı yayınlanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor. Maç ATV'de olmayacak. A Spor ekranlarında olacak. Bugün ATV ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümü olacak.

10 ŞUBAT ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Çarşamba Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı A Spor kanalında yayınlanacaktır. Youtube üzerinden maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK maçı ATV'de değil mi? ATV'de maç yok mu? Maç hangi kanalda yayınlanacak? A Spor'da mı yayınlanıyor?

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(VAR)

EMRE KARGIN(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)

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