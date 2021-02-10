Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
HALİS ÖZKAHYA(VAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
HAKAN BAŞ(Temsilci)