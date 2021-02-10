Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?