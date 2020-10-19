Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün oynanacaktır. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün akşam yani 19 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam saat 8'de başlayacaktır.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
SERVET SARIKAYA(Temsilci)
MEHMET SARIBUVA(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)