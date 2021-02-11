Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından (2)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-2 yenilerek elendikleri Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki sezon üst üste çeyrek finalde elendikleri Aytemiz Alanyaspor'u tebrik eden Terim, "Alanyaspor'a bundan sonraki kupa yolunda başarılar diliyorum. Mücadelelerini saygıyla karşılıyorum." dedi.

Maça son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Enteresan bir maç yaşadık. İyi oynama alışkanlığını devam ettirmek için birkaç değişiklik yaparak geniş bir rotasyon düşünmedim. Ancak bazı oyuncuların pek de iyi gelmediği oyun oynandıktan sonra anlaşıldı. Maça o kadar iyi başladık ki çok kolay geçeceği düşüncesi bile hakim oldu. Futbol, her saniye konsantrasyon olması gereken çok ciddi bir oyun." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kararlarını ve kendilerine karşı tavrını eleştiren Fatih Terim, şöyle devam etti:

"İlk golü ikiye birde yedik. Biz 1 kişi fazlaydık. Ardından bir gol daha yedik. Maçın 42. dakikasında penaltılık bir durum var. Emre Kılınç'ın ayağına basıldı. İkinci yarının başında da bizim aleyhimize penaltı verildi. İkisi de hakem yorumu. Hakem buna 'Hayır.' diyor. VAR'daki arkadaş da herhalde ayağa basmayı pek beğenmedi ki ikaz etmedi. Zaten Abdulkadir Bitigen, Antalyaspor maçında Emre Kılınç'a gösterdiği kırmızı kartla bizim tarafımızdan çok da ağır olduğunu düşündüğümüz kararı veren arkadaş. Çok basit bir şey var, hakem yorumu. Devre arasına 2-1 girsek başka bir şey olacaktı ancak maç 3-0'a döndü. İkisi de hakem yorumu. Ötekinde bağırarak atıyor, burada Emre bağırarak kendini atmıyor. Ancak ayağa basma olduğu için yerde. Ayağa basmaların hangisi penaltı hangisi değil yorumu hakemde. Abdulkadir Bitigen'in yorumunun bizim lehimize penaltı olmasını beklemiyoruz. Bize verdiği intiba bu."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 3-0 geri düştükten sonra maçı çevirmenin zor olduğunu anlatarak, "Maçta 3-0 geri düştükten sonra altından kalkmak çok zor. Buna rağmen 6-7 pozisyona girdik. Golü erken bulsaydık olayın seyri çok değişebilirdi. 3-2'ye getirdik ama zaman yetmedi. Çok da gol kaçırdık. İkinci yarı gol pozisyonu vermedik. Daha baskılı ve Galatasaray gibi oynadık. Sonuç itibarıyla istediğimizi elde edemedik. Tamamen lige döneceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Yeni yapılan transferler doğru gibi duruyor"

Fatih Terim, ara transfer döneminde yaptıkları transferlerin isabetli olduğunu söyledi.

Yeni oyuncuların resmi müsabakalardaki son 8 golün 7'sine imza attığının hatırlatılması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Gedson Fernandes'in fizik kalitesinin yükselmesine, daha fit olmaya ihtiyacı var. Kendisinin antrenman eksiği var. İki hafta karantinada kaldı. Sonra burada yine karantinaya girdi. Çok kolay değil. Üzerine koyarak gidecek. Daha iyi oynayacağından eminim. Onyekuru'yu tanıyorsunuz ama bugün etkili oynamasını beklerdik. Henry bizim için her zaman iyi bir silahtır. Muhammed her maçta atıyor. İnşallah atmaya da devam edecek. Muhammed'in başka pozisyonları da var. İnşallah ligde gollerine devam eder. Kendisine ihtiyacımız olacak. Yeni yapılan transferler doğru gibi duruyor. Uzun zaman Muhammed'i izledik. Henry'yi zaten çok önceden biliyorduk. Gedson da bize kalite katacak. DeAndre (Yedlin) ilk kez 11'de oynadı. Sağ kanadımızı Linnes ve Şener ile iyi kullanacağa benziyoruz. O da çabuk ve etkili bir oyuncu. İkinci yarıda baskı ve gol pozisyonu ürettiğimiz bölgede becerili olduğumuz bölümde devreye girdi. Halil (Dervişoğlu) de bir şanssızlığa uğradı. Maalesef pozitif çıktı. Gençtir çabuk atlatacaktır."

"Arda'nın Galatasaraylı olması herhalde ceza alması için yeterli"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kaptan Arda Turan'a PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezanın adil olmadığını söyledi.

Arda'ya soyunma odasındaki sözlerinden dolayı ceza verildiğini ve bunun bir örneğinin olmadığını dile getiren Terim, "Ceza olarak bir tane emsali yok. Soyunma odası özellikle oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde şampiyonluklardan sonra soyunma odasına mevkii ne olursa olsun, kim girerse girsin, kimse tavrını ve istifini bozmamıştır. O kadar rahat hareket ederler." şeklinde görüş belirtti.

Benzer durumlarda daha önce ceza verilmediğini vurgulayan Terim, "Bundan önceki örnekler açık. Kimse ceza almamış. Arda'nın Galatasaraylı olması herhalde ceza alması için yeterli gibi duruyor. Eğer bir konunun içinde Fatih Terim geçiyorsa, 'Az ceza verirsek ayıp olur, yakışmaz. Şimdi Fatih Terim lafı geçiyor.' diyorlar. Herhalde ayıp olmasın diye yaptılar. Birden bire, maçtan bir gün önce bir karar açıklanıyor. Acil karar istiyoruz. İki maç ceza geliyor. Saha içinde yapılana, tribünde yapılana ne sevk var, ne ceza var. Ne bir açıklama, ne de herhangi bir kurumdan izah eden bir bildiri var. Ancak birden bire Arda'ya ceza var. Enteresan ama benim adıma enteresan değil. Benim açımdan çok adil durmuyor. Bundan öncekilerin olduğu gibi... Sevkleri de cezaları da açıklamaları da takip ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı