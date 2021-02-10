Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

10.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:34
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, tur atladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, tur atladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Tokatlı, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncuları ile gurur duyduklarını aktaran Semih Tokatlı, "Galatasaray gibi büyük bir takımı sahasında yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sezon da kupadan elemiştik. Ligde de kazanmıştık. Bugün de galip geldik. Rakip kim olursa olsun, kazanmak için sahaya çıkan, çok çalışan ve sonuna kadar savaşan bir takımımız var. Oyuncu kalitesi ve oyun anlayışıyla ön plana çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali bu sezon yakalamak. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Sevinçliyiz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selami Şahin Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Kutlu Deniz Türüç Aykut Kocaman
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 23:34:46. #1.14#
title