Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

07.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:12

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle müsabakanın kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Jean Michael Seri ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Ryan Babel ve Florin Andone ile ameliyat edilen Christian Luyindama da maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Falcao 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından maç kadrosuna girdi.

Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain ile yaptığı müsabakanın ardından sakatlanan Falcao, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son 11 resmi maçında görev alamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Şener Özbayraklı da maça yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Falcao ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Alanyaspor'da Cisse cezalı

Aytemiz Alanyaspor'da golcü futbolcu Papiss Cisse sarı kart cezası nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları olan Juanfran ve Lokman Gör de kadroda bulunmadı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca ve Bammou ile çıktı.

Kaynak: AA