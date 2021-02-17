Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
17.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:15
Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.
Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne takım otobüsüyle gelen teknik direktör Fatih Terim ve kafile, yapılan kontrollerin ardından özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
Sarı-kırmızılıların, iki şehir arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle maçtan 3 gün önce Belek'te kampa gireceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ