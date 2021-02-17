Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti

17.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:15

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne takım otobüsüyle gelen teknik direktör Fatih Terim ve kafile, yapılan kontrollerin ardından özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılıların, iki şehir arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle maçtan 3 gün önce Belek'te kampa gireceği öğrenildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Kadir Topbaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Osman Özköylü Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:15:47. #1.14#
title