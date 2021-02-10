Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!
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GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Bu sonuca göre Alanyaspor yarı finale çıkmıştır.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz. Özet linki birazdan aktif olacaktır.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
GALATASARAY 2 - 3 ALANYASPOR
Bu sonuca göre Alanyaspor adını bir üst tura yazdırmıştır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Alanyaspor'un golleri: 30' 48' (P) Babacar, 41' Salih
Galatasaray'ın golleri : 83' Mohamed, 94' Gedson
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45 'de başladı.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORHAKEMLERİ KİMLER?
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
HALİS ÖZKAHYA(VAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
HAKAN BAŞ(Temsilci)