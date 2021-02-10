Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!

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GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Bu sonuca göre Alanyaspor yarı finale çıkmıştır.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

GALATASARAY 2 - 3 ALANYASPOR

Bu sonuca göre Alanyaspor adını bir üst tura yazdırmıştır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Alanyaspor'un golleri: 30' 48' (P) Babacar, 41' Salih

Galatasaray'ın golleri : 83' Mohamed, 94' Gedson

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45 'de başladı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORHAKEMLERİ KİMLER?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(VAR)

EMRE KARGIN(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)