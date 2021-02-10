Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?

10.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:57
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başladı! Bugün oynanan karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçıdır. Peki, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor kaç kaç bitti? Maç golleri kim attı? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle! Maç özeti izleme linki!

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç devam ediyor? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor canlı takip! Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle! Detaylar haberimizde.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Bu sonuca göre Alanyaspor yarı finale çıkmıştır.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

GALATASARAY 2 - 3 ALANYASPOR

Bu sonuca göre Alanyaspor adını bir üst tura yazdırmıştır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Alanyaspor'un golleri: 30' 48' (P) Babacar, 41' Salih

Galatasaray'ın golleri : 83' Mohamed, 94' Gedson

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45 'de başladı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPORHAKEMLERİ KİMLER?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

MEHMET KISAL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(VAR)

EMRE KARGIN(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hande Erçel Seren Serengil
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Alanyaspor golleri kim attı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 22:57:26. #1.14#
title