Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer etti
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Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer etti

Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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