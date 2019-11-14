Galatasaray avukatı Ömer Faruk Kırbıyık: "Seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır"

14.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:52

Galatasaray Spor Kulübü avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin tedbir kararlarına ilişkin bir karar vermeyerek tedbirlerin devam etmesini sağlamış olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır" dedi.



Galatasaray'ın 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen idari ibrasızlık kararına yapılan tedbirlerin kaldırılması davasının görülmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün avukatı Ömer Faruk Kırbıyık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yönetim seçime en başından beri en çok inanan, seçimle gelenin seçimle gideceğini beyan eden taraftır. Bu dava da artık Galatasaray sevdalılarının sportif başarılarıyla, mali başarılarıyla adının anılmasını sağlamaktır. Biz kronik bir sorunu çözmek için bu davayı açtık. Bu yolda da ilerliyoruz. Mahkeme tedbir kararlarına ilişkin bir karar vermeyerek tedbirlerin devam etmesini sağlamış oldu. Önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ertelenen dava hukuki süreç devam ettiği için açıklama yapamayacağımız bir aşamada. Şu an mühim olan Galatasaray yönetiminin görevinin başında olduğu, icraatlarının devam edip, Galatasaray için çalışacak olması. Hukuki sürece inanıyoruz. Mühim olan Galatasaray camiasının asıl işine, gündemine odaklanması. Yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına ilişkin tedbirin bir kısmı istinaf mahkemesinde reddedildi. İstinaf mahkemesinin tedbire ilişkin verdiği karar kesindir. Ancak yönetim kurulu bir bütün olarak idari yönden ibra edilmediği ve faaliyetlerinde de bir bütün olarak yaptığı için mevcut tedbirler bütün yönetim kurulu üyelerini kapsamaktadır. Şu anda seçime gidilmesi için gereklilik hukuken mecburi değildir" diye konuştu.



Herhangi bir seçim olması durumunda Başkan Mustafa Cengiz'in aday olabileceği de ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA