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Galatasaray, Avrupa'ya iyi başladı

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Galatasaray, Avrupa'ya iyi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu mağlup ederek gruplara iyi başlangıç yaptı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu mağlup ederek gruplara iyi başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak gruplara iyi başlangıç yapmış oldu. Aslan'ın tek golü 67. dakikada İtalyan ekibinin kalecisi Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim'de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
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