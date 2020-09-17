Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i

Galatasaray, Avrupa perdesini Bakü'de açıyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i
17.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:04

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

KAZANAN EKİP TUR ATLAYACAK

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

RENOVA YA DA HAJDUK SPLİT

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DAN 3 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ

Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

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