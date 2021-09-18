Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! - Haberler
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu!

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Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi 1. grup maçları sona erdi. Maçların ardından temsilcilerimizin puan durumları ve gruptaki sıralaması merak edildi. Gruptaki puan durumu merak edilen takımlardan birisi de Galatasaray oldu. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu ve detayları haberimizde...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Galatasaray E grubunda bulunuyor. Şuanda 3 puana sahip ve lider konumda.

  1. Galatasaray : 3 puan
  2. Marseille : 1 puan
  3. Lokomotiv Moskova : 1 puan
  4. Lazio : 0 puan

Bu puan durumuna göre temsilcimiz Galatasaray 3 puanla lider konumda yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

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Haber: Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! - Haberler
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