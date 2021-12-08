Galatasaray, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

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