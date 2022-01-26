Galatasaray, Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusunun bu sezon sonuna kadar geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri