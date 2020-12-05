Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat
05.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:42
Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat'ın açıklamaları İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat'ın açıklamaları İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ