Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat
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Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat

05.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:42

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat'ın açıklamaları İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat'ın açıklamaları İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mustafa Özat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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