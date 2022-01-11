Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla süren antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. İdman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi ve izolasyon süreci tamamlanan Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, antrenmanda takımla çalışırken, Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, idmanda yer almadı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

'Kral'dan ince mesaj! Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım

'Kral'dan ince mesaj! Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım

 Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

 Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title