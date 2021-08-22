Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Arda Turan'ın tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Dünya Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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