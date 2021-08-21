Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Randers maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildiği belirtildi.

Arda Turan'ın tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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