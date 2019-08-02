'Galatasaray artık Emre Mor'un evi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak kadrolarına kattıkları milli futbolcu Emre Mor'un yeteneklerini sarı-kırmızılı ekipte en iyi şekilde sergileyeceğine inandığını belirtti.

2.08.2019 16:01
'Galatasaray artık Emre Mor'un evi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak kadrolarına kattıkları milli futbolcu Emre Mor'un yeteneklerini sarı-kırmızılı ekipte en iyi şekilde sergileyeceğine inandığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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