Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu
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Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray'da sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu belli oldu - Haberler Spor
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