Galatasaray, Arda Turan'ı KAP'a bildirdi Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılı kulüp Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk yıl için 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeyecek. Deneyimli futbolcunun Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde ise sözleşmesi bir sezon uzayacak ve bu sezon için de Arda Turan'a 5 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde Profesyonel futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kaynak: DHA