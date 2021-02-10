Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

10.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:11
Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan'a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan'a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur. Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uzay Milli Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 19:14:10. #1.16#
title