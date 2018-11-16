Galatasaray Aradığı Golcüyü İtalya'da Buldu: Mattia Destro
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Mattia Destro'yu gözüne kestirdi.
Aslan aradığı golcüyü İtalya'da buldu.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna'da ilk 11'deki yerini kaybeden Mattia Destro'nun yeni adresi Türkiye olabilir. İddiaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 27 yaşındaki İtalyan golcüyü kadrosunda görmek istiyor.
TÜRKİYE İÇİN KARARINI VERMEDİ
Bu sezon Serie A'da yalnızca 6 maça çıkabilen Destro için temasta bulunulduğu belirtilen Destro'nun şu an için İstanbul'a gelmek konusunda kesin bir karar vermediği ancak sürecin devre arası transfer dönemine kadar devam edeceği belirtildi.
Roma ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Mattia Destro, 8 kez İtalya Milli Takımı'nda görev aldı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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beşiktaş103 : Karakterin hası cimbomda dır. Hem gs haberinde senin ne işin var yoksa tinere sabahtan mı başladın . De hade yürü kendi çöplüğüneCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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agzı olan konuşuyor işteCevap Yaz Yayından Kaldır
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KOSKOCA 80 MİLYONLUK ÜLKEDE GOLCÜ BULAMADINIZ MI? veya yetiştiremediniz mi? yazıklar o. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kavagcı dövüşçü, sokak kabadayısı ise gelir. yoksa karakterli kişilikli biri ise gelmez cincona ne işi varCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırMÜLAYİM: OOO TİNERİ ÇEKİP GELMİŞSİN1 2 Yayından Kaldır