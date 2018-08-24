Galatasaray, Anthonys Modeste'yi 'Drogba Taktiğiyle' Transfer Etmek İstiyor

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Galatasaray'ın, Fransız oyuncunun yerine düşündüğü isim olan Athnoy Modeste'nin transferinde çıkış yolu 'Drogba taktiği' olarak görülüyor.

Çin temsilcisi Tianjin Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Anthony Modeste için Çin basını dikkat çeken bir detaya yer verdi.

DIDIER DROGBA TAKTİĞİ UYGULANACAK

Galatasaray'ın listesinde yer alan ve kulübü Tianjin Quanjian'ı FIFA'ya şikayet eden golcü oyuncunun bonservis sorununu Didier Drogba gibi çözmesi bekleniliyor. Galatasaray, daha önce Shanghai Shenhua'yı FIFA'a şikayet ederek ayrılan Didier Drogba'ya 'geçici lisans' alarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında yer alan Modeste için aynı stratejinin uygulanması bekleniyor.