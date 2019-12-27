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Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

27.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:54
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: AA
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