Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ana bölümünde taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.