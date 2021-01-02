Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

02.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

Koronavirüs önlemleri dahilinde İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Antalyaspor Maçı 02 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray-Antalyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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