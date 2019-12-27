: Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11 leri Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

27.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:45

Süper Lig'in 17. Haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray Antalyaspor maçına sahne olacak. Ligin ikinci yarısına avantajlı bir konumda girebilmek için mutlak galibiyet hedefleyen Galatasaray sahsında Antalyaspor'u ağırlayacak.Antalyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için rahat bir nefes almak istiyor. Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Antalyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Antalyaspor maçı bilet fiyatları!

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı 28 Aralık Cumartesi günü sat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Antalyaspor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR HAKEMİ KİM?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Antalyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç'le Hakan Yemişken yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Onur Özütoprak görev alacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler, yardımcısı ise Tarık Ongun olacak.

Hakem Abdulkadir Bitigen daha önce beş kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bitigen'in yönettiği beş maçta Galatasaray üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular bir sarı kart ve bir kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncularına 11 sarı kart çıktı.

Bitigen son olarak 1 Kasım 2019 tarihinde Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren Çaykur Rizespor mücadelesini yönetmişti.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Lemina, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Angelo, Celutska, Nazım Sangare, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Amilton, Atıf Chahechouhe

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray - Antalyaspor maçının biletleri merkezinden satışa sunuldu.

İşte bilet fiyatları;

Kategori 1: 650 TL

Kategori 2: 550 TL

Kategori 3: 500 TL

Kategori 4: 500 TL

Kategori 5: 400 TL

Kategori 6: 350 TL

Kategori 7: 300 TL

Kategori 8: 200 TL

Kategori 9: 150 TL

Kategori 10: 110 TL

Kategori 11: 100 TL

Kategori 12 (misafir): 100 TL

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