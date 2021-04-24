Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerdeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Antalyaspor ile yarın saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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