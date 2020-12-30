Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:11
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde beşe beş turnuva oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edilirken, Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

-İHA-

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:18:36. #1.14#
title