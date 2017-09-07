Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.



Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde durulurken son bölümde yapılan dar alanda çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.



Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



(İHA)