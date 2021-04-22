Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenmanla başladı.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi bugün Antalya Belek'e giden Galatasaray, kamp yaptığı otele ait tesislerde ilk idmanını gerçekleştirdi. Dün akşam Trabzonspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.


Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Belek'te başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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