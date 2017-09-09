Galatasaray, Antalya'ya Geldi
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacağı müsabaka için Antalya'ya geldi.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacağı müsabaka için Antalya'ya geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Taraftarların, "Futbolun kaderini pasaport değil, zeka, çeviklik ve ahlak belirler." pankartı açması dikkati çekti.
Galatasaray kafilesi otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.
Otobüsün hareketinden önce taraftarlar çok sayıda meşale yaktı.
Sarı-kırmızılı takımın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.