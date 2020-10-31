Galatasaray - Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray - Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

31.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:12
Galatasaray - Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Galatasaray - Ankaragücü yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Ankaragücü maçı yarın başlayacaktır. Peki Galatasaray - Ankaragücü nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Ankaragücü maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMLERİ

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

CANER AK(Dördüncü Hakem)

HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)

HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)

ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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