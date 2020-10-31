Galatasaray - Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Galatasaray - Ankaragücü yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?