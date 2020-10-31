Galatasaray - Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 7. hafta maçları başladı. Buna göre Galatasaray - Ankaragücü yarın karşı karşıya gelecek. Maç 31 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Ankaragücü maçı yarın başlayacaktır. Peki Galatasaray - Ankaragücü nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Ankaragücü maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Ankaragücü maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMLERİ
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
CANER AK(Dördüncü Hakem)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)
ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)