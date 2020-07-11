Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla tamamladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla tamamladı.

Süper Lig'de 5. sıraya gerileyen ve kalan 3 maçta üst sıralara çıkmak isteyen Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmana sürat çalışmasıyla başlandı, daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaparken, daha sonra taktik idmana geçildi. İdman yenileme koşularıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Ankara'ya giderek Başkent'te kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA