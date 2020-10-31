Galatasaray - Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım
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Galatasaray - Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım

31.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:06
Galatasaray - Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 3 puana ulaşıp lider Alanyaspor'a yaklaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Erzurumspor deplasmanında kazanan sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşısında iyi gidişatını sürdürerek 3 puana ulaşmayı hedefliyor.

Birçok oyuncusunda koronavirüs tespit edilen ve maç kadrosunu oluşturmakta zorlanan Ankaragücü ise alacağı İstanbul deplasmanında iyi bir sonuç almak istiyor.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da kart cezalısı Falcao'nun yanı sıra, Belhanda ve Muslera Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ali Şansalan'ın yönettiği ve saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Atakan, Diousse, Bolingi, Emre Güral, Lobjanidze, Börven

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