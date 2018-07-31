Galatasaray, Andre Silva'nın Kiralanması İçin Milan'la Anlaştı

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Andre Silva'da mutlu sona ulaşmak üzere...

İtalyan transfermarketweb sitesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Portekizli santrforun kiralanması konusunda Milan'la anlaşma sağladı.

ANDRE SILVA'YLA PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

İtalyan kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom Andre Silva'yla ise pazarlığa devam ediyor. Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın 3 milyon euro'ya işi bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

40 MAÇTA 10 GOL ATTI

Andre Silva, geçen sezon Milan formasıyla 40 maçta 10 gol 1 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt verilerine göre yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon avro.

Milan ise Andre Silva'yı geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.