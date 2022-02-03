Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

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İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Futbol, Spor, Haber

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