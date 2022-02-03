Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezon sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray U19 takımında orta sahada görev yapıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor