Galatasaray, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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Galatasaray, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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