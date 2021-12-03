Galatasaray, Altay maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Altay maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Altay maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılılar, Altay ile yarın akşam saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.


Galatasaray, Altay maçına hazır

Galatasaray, Altay maçına hazır

Galatasaray, Altay maçına hazır

Yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı netleşti! Her sene 1 milyon lira zam alacak

Yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı netleşti! Her sene 1 milyon lira zam alacak

 Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağıyor

Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağıyor

 Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title