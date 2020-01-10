10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:21

Süper Lig'in 2 yarısı öncesi eksiklerini görmek isteyen Gala saray ve Altay, hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak karşılama öncesi sporseverler ilgisini maça çevirirken Galatasaray Altay maçı saat kaçta? Galatasaray Altay maçı ne zaman? Galatasaray Altay maç hangi kanalda gibi soruların yanıtını aradılar.

GALATASARAY ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Altay maçı bugün (10.01.2020) oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY ALTAY MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Altay maçı GS TV ve Galatasaray resmi Youtube hesabından yayınlanacak.

ALTAY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

İzmir ekibi Altay, TFF 1. Lig'de mücadele ediyor.

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