Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklar üzerinde durduğu bildirildi.
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri