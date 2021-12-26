Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Sacha Boey'in antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta yok

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta yok

 Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

 Kerem 'Potter' Aktürkoğlu! Enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

Kerem "Potter" Aktürkoğlu! Enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title