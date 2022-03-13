Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.


Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title