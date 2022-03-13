Galatasaray, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çalıştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.