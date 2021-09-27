Galatasaray, Alpaslan Dikmen'i andı

Galatasaray Kulübü, taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i vefatının 13. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Hayatını sarı kırmızı renklere adayan, Galatasaray değerlerini tribünlerimizde ödünsüz yaşayan ve yaşatan, ultrAslan'ın kurucularından, eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'i aramızdan ayrılışının 13. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.