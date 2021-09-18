Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.
Galatasaray'da 4 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.
Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı
Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.
Son 9 resmi maçında yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.
Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.